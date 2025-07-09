Сегодня 05:04 От духоты до града. Почему в Москве бушуют погодные аномалии и как пережить такую погоду Метеоролог Пестрякова: в жару повышается риск для гипертоников 0 0 0 Эксклюзив

Москва

Погода

Погода в Москве

Москва

Жара

Столбики термометра в Москве поднялись почти до +35 градусов, установилась жаркая и душная погода. Однако синоптики обещают грозу с градом, и в некоторых районах Москвы и Подмосковья осадки уже выпали. Как формируется град и как по кучевым облакам определить грозовой фронт, Регине Ореховой на стриме 360.ru рассказала метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

«Чем жарче погода, тем вероятнее выпадение града. Почему? Потому что воздух нагревается от подстилающей, то есть земной поверхности, и чем жарче, тем он быстрее достигает больших высот. Там начинается такая круговерть, и образуются градины», — пояснила собеседница 360.ru. По кучевым облакам можно определить грозовой фронт, но невозможно понять, в каком месте разразится гроза — на этом месте или на расстоянии 200-300 километров отсюда, отметила Пестрякова.

Фото: РИА «Новости»

«Есть медицинские типы погоды. Вот наступает спастический тип погоды. Это высокое давление. И парциальное давление кислорода, раз он у нас в воздухе имеется, тоже повышается. И риск повышения давления у гипертоников возрастает. Спастический тип — очень опасный», — предупредила метеоролог. После дождя наступает удушливая влажно-тропическая погода, добавила специалист, и это тоже неблагоприятный тип погоды. «В этом году в Москве, видите, какие аномалии. Это закон Чижевского, что в мире происходит постоянное суммирование аномалий в ходе природных процессов», — пояснила Пестрякова.

Фото: РИА «Новости»

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова посоветовала в жару есть легкую пищу, меньше жирного и пить больше воды. «В жару мы выпиваем два-три литра воды, если нет противопоказаний. В зоне риска в жару в первую очередь пожилые пациенты старше 60 лет. У них снижена терморегуляция и повышен риск обезвоживания. Также это дети до пяти лет», — рассказала Волкова.