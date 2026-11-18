Электронная торговая площадка «РТС-тендер» проведет серию обучающих мероприятий «Закупки Подмосковья: марафон для заказчиков и поставщиков». Об этом сообщила компания.

25 ноября при участии Комитета по конкурентной политике Московской области состоится семинар для заказчиков на тему «Национальный режим 2026». 2 декабря пройдет вебинар для поставщиков «Цифровизация контрактной системы для поставщиков».

10 декабря планируется вебинар для заказчиков «Мастер закупок: алгоритм использования при подготовке закупок и обосновании НМЦК в сфере здравоохранения». Программа и регистрация доступны по ссылке.

«Чтобы работать эффективно, важно быть в курсе актуальных тенденций. Сегодня специалистам доступно множество инструментов и возможностей, но опираться стоит на проверенные источники информации», — заявила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.