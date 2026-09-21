Временный путепровод начали строить на Пироговском шоссе в Мытищах

В Мытищах начался монтаж пролетного строения временного путепровода через железнодорожные пути в рамках второго этапа реконструкции Пироговского шоссе. Новый объект длиной более 80 метров возведут из металлоконструкций, а завершить весь комплекс работ планируют в первом квартале 2027 года.

Сначала строители закончат временный путепровод, после чего демонтируют левую часть существующего объекта. На ее месте затем возведут новый путепровод. Сейчас специалисты завершили обвязку свай и приступили к установке балок пролетного строения и их сборке на стапеле.

Параллельно на участке переустраивают инженерные сети: выносят коммуникации связи и подключают газопровод. Также дорожники расширяют проезжую часть в районе будущей остановки.

После завершения работ движение по путепроводу через железнодорожные пути Ярославского направления МЖД организуют по трем полосам. Кроме того, вдоль участка появится вело-пешеходная дорожка длиной более 200 метров.

Сейчас на стройплощадке работают 14 человек, пять специалистов инженерно-технического состава и пять единиц техники.

Первый этап реконструкции Пироговского шоссе завершили в конце 2025 года. Тогда построили правую часть путепровода с двумя полосами движения, а участок дороги от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды расширили до четырех полос.

После завершения всего проекта должна улучшиться транспортная доступность прилегающих жилых районов, в том числе строящегося жилого комплекса «Мытищи Парк». Также реконструкция обеспечит более удобный выезд на Мытищинскую хорду.