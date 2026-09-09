Московский метрополитен в перспективе планируют продлить в крупнейшие города и округа Подмосковья, где в общей сложности проживают около 3,7 миллиона человек. О планах развития метро за пределами МКАД и строительстве новых станций рассказал губернатор Андрей Воробьев во время рабочей поездки на завод «Метровагонмаш» в Мытищах вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Метро планируют продлить по семи направлениям Сергей Собянин и Андрей Воробьев обсудили перспективы расширения метрополитена и осмотрели производство вагонов для столичной подземки. Во встрече также участвовал депутат Московской областной думы Александр Легков. Губернатор отметил, что дальнейшее развитие транспортной системы требует тесного взаимодействия столицы и Московской области. По его словам, новые линии должны сделать поездки между регионами удобнее и сократить транспортную нагрузку на автомобильные дороги. «От всех жителей Подмосковья я хочу сказать вам, Сергей Семенович [Собянин], слова благодарности. Потому что нет человека в Мытищах, Балашихе, Ленинском городском округе, Химках, который бы не хотел иметь дополнительную возможность заезда и выезда из города. Строительство метро заметно повлияет на качество жизни людей», — сказал Андрей Воробьев.

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Сегодня в Московской области работают две станции метро — «Мякинино» и «Котельники». Еще девять находятся возле границ региона.

Какие станции появятся после 2030 года По планам на 2030–2035 годы в составе программы развития московского метро предусмотрено около 35 новых станций, причем 12 из них построят на территории Московской области. Новые участки должны связать столицу с Красногорском, Химками, Мытищами, Балашихой, Ленинским и Одинцовским округами. Помимо строительство метро по семи направлениям в Подмосковье, в ближайшие 10 лет подземку будут продлевать в Новой Москве. «К 2035 году порядка 33% жителей Московской области будут проживать на территориях, обслуживаемых московским метро. Положительный эффект, например, от снижения избыточной нагрузки на поезда МЦД и дальнего пригорода почувствуют все 30 миллионов жителей Центральной России. Благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за конструктивное взаимодействие с правительством Москвы. Наши совместные проекты идут на пользу жителям наших двух регионов и всей страны», — отметил Сергей Собянин.

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В Красногорском городском округе Рублево-Архангельскую линию хотят продлить на шесть километров. Здесь предусмотрены станции «Красногорск» и «Изумрудные холмы». Улучшение транспортной доступности затронет более 610 тысячи человек.

Таганско-Краснопресненскую линию планируют продолжить от «Планерной» в сторону Куркина и Химок. Протяженность нового участка составит 5,1 километра. Платформами «Химки» и «Куркино» потенциально смогут пользоваться около 454 тысяч жителей. Кроме того, предусмотрено продление Калужско-Рижской линии от остановки «Медведково» до Мытищ. Новая станция «Мытищи» должна появиться рядом с микрорайоном Ярославский.

Участок протяженностью 3,5 километра поможет перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на Осташковское и Волковское шоссе. Положительный эффект смогут ощутить около 540 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Арбатско-Покровскую линию планируют продлить от Гольянова до Балашихи. Протяженность участка составит 8,3 километра. На нем запланировали создание станции «Восточный» в Москве и «Балашиха» в Подмосковье. Ожидается, что новая линия снизит нагрузку на Щелковское шоссе и улучшит транспортную доступность для более чем 670 тысяч человек.

В Ленинском городском округе запланировали сразу несколько проектов. На шестикилометровом участке Люблинско-Дмитровской линии предусмотрены станции «Развилка» и «Володарское шоссе» в районе Мисайлова. Их появление должно, в частности, уменьшить нагрузку на Каширское шоссе.

Кроме того, Бирюлевскую линию планируют продлить в сторону Ленинского округа. На территории муниципалитета разместят около 13 километров линии, где появятся станции «Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино». Еще девять остановок этого направления построят в Москве. В общей сложности развитие метро в Ленинском округе затронет более 690 тысяч жителей.

Задумано и продление Филевской линии в Сколково. Длина участка составит 12 километров, там планируют открыть пять станций, которыми смогут пользоваться в том числе жители Одинцовского городского округа.

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Сейчас специалисты определяют оптимальные варианты прохождения будущих линий и расположения транспортно-пересадочных узлов и депо. После согласования предстоит разработать проектную документацию, подготовить территории и вынести инженерные коммуникации, после чего можно будет переходить непосредственно к строительству. Вагоны для новых линий В Мытищах современные составы для московского метро производит «Метровагонмаш» — одно из крупнейших российских предприятий транспортного машиностроения. В мае завод передал столичной подземке тысячный вагон новой серии «Москва-2026». В течение ближайших двух лет предприятие рассчитывает поставить еще 700 вагонов, в том числе для будущих веток. Андрей Воробьев отметил, что предприятие активно развивает собственные технологии и замещает импортные решения. «Сегодня в одном из цехов „Метровагонмаша“ нам показали модернизацию подвижного состава, различных сложных узлов, которые раньше закупали за рубежом. Благодаря конструкторам, инженерам, команде предприятия мы видим очень высокую конкурентоспособность всей продукции. Важно, что есть экспортный потенциал. Мы это ценим, дорожим этим», — сказал Андрей Воробьев.

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«Метровагонмаш» остается крупнейшим российским производителем вагонов метро и единственным отечественным предприятием, выпускающим рельсовые автобусы. Составы, произведенные в Мытищах, работают в 19 метрополитенах 11 стран мира — всего завод изготовил более 10 тысяч вагонов, которые перевозят свыше 16 миллионов пассажиров.

«Сегодня мы осмотрели производство, изучили, как и что делается. Для Московской области это очень важное предприятие, в том числе с точки зрения обеспечения рабочих мест. Здесь работают больше трех тысяч человек», — отметил Александр Легков. Помимо выпуска вагонов, завод производит запасные части, ремонтирует и модернизирует подвижной состав, а также обеспечивает его сервисное и гарантийное обслуживание. Производственные мощности позволяют выпускать более 800 вагонов ежегодно. Генеральный директор «Метровагонмаша» Андрей Степнов сообщил, что за последние три года в модернизацию предприятия вложили свыше 21 миллиарда рублей. Инвестиции направили на обновление оборудования, развитие новых продуктовых направлений и модернизацию производственной инфраструктуры.

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«Сегодня вся продукция „Метровагонмаша“ внесена в реестр российской промышленной продукции. Это подтверждение нашего курса на надежность и высокое качество. Московский метрополитен — наш ключевой заказчик и партнер. Благодаря долгосрочным заказам столицы мы уверенно смотрим в будущее, создаем новые рабочие места и развиваем компетенции, которыми гордится вся страна», — сказал Андрей Степнов.