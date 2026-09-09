Еще 12 станций метро откроют в Подмосковье до 2035 года

В рамках программы развития Московского метрополитена с 2030 по 2035 год планируется открыть около 35 новых станций, 12 из которых будут расположены на территории Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по итогам его визита на предприятие «Метровагонмаш» в Мытищах вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Новые станции метро появятся в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и Ленинском городском округе.

«Наша ключевая задача — чтобы большой Московский регион был комфортным для жителей. Все направления сотрудничества со столицей требуют слаженной работы команд. Несколько лет назад нашим президентом была принята программа развития Московского транспортного узла», — напомнил Андрей Воробьев.

По словам Сергея Собянина, к 2035 году около 33% жителей Подмосковья будут жить в зоне обслуживания столичной подземки.