Диетолог Русакова предупредила о рисках избыточного употребления протеиновых добавок

Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила в беседе с «Абзацем» , что протеиновые батончики подходят далеко не всем и могут нанести вред здоровью при неправильном употреблении.

Как пишет KP.RU, избыток белка из специализированного питания создает нагрузку на печень и почки, может приводить к обезвоживанию и проблемам со стулом. При подагре, заболеваниях почек или аллергии на молочный белок, сою и орехи от таких продуктов лучше отказаться.

Специалист подчеркнула, что подобные снеки не должны заменять полноценные приемы пищи, так как в них часто не хватает клетчатки и витаминов. Регулярное употребление батончиков без контроля калорий способно навредить здоровью. По словам Русаковой, один снек после тренировки обычно безопасен, но людям с диабетом и хроническими болезнями следует проявлять особую осторожность.