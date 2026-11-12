Диетолог Лазуренко предупредила диабетиков об опасности протеиновых сладостей

Протеиновые батончики и конфеты могут навредить людям с диабетом и лишним весом из-за соевого белка и простых углеводов в составе. Об этом ИА НСН заявила врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко.

Специалист объяснила, что производители нередко добавляют в подобные перекусы фруктозу или сироп, подменяя пользу простыми углеводами. Кроме того, продукты с молочным белком обычно содержат казеин: не у каждого хватает ферментов для его усвоения, из-за чего возможна задержка жидкости.

Лазуренко напомнила, что избыток протеина противопоказан при сердечной недостаточности и заболеваниях почек. Врач посоветовала добирать норму из привычных продуктов — рыбы, мяса и кисломолочной пищи.