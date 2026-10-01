Врач Болибок предупредил о новых штаммах гриппа в новом эпидемиологическом сезоне

В текущем эпидсезоне все штаммы гриппа обновились, а коллективный иммунитет к ним еще не выработан. Об этом «Известиям» рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По данным вирусологического мониторинга Роспотребнадзора, в текущем сезоне уже выявлены вирусы гриппа A (H1N1), A (H3N2), B и C. Как отметил специалист Болибок, в этом году все штаммы новые, к ним ни у кого нет иммунитета, поэтому коллективная защита отсутствует. По его словам, сейчас распространен H1N1 — свиной грипп, который представляет особую опасность для беременных и кормящих женщин.

Эксперт призвал не откладывать вакцинацию, оптимальный период для которой — до начала активного подъема заболеваемости.