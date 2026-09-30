Минздрав: у 20% женщин выявили факторы риска для репродуктивного здоровья

По итогам репродуктивной диспансеризации у 20% женщин выявлены факторы риска развития заболеваний, большинство же не имеют заболеваний репродуктивной системы. Об этом Life.ru сообщила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

В 2026 году в России продолжается программа репродуктивной диспансеризации. По словам эксперта Долгушиной, у большинства женщин нет заболеваний репродуктивной системы, лишь 20% имеют факторы риска: ожирение, курение и повышенное давление. Специалист предупредила об опасности домашних родов и развеяла мифы об опасности эпидуральной анестезии, отметив, что восстановление после родов требует сна и полноценного питания.

Финансирование ЭКО в 2026 году вырастет на 14,6%, в ОМС добавят генетическое тестирование (ПГТ). С 2026 года в диспансеризацию женщин 21–49 лет войдет диагностика на ВПЧ. С 2024 года бесплатную проверку проходят и мужчины. Долгушина оценила положительно сознательность зумеров, которые все чаще проверяют здоровье партнеров перед отношениями.