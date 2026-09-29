Иммунолог Продеус заявил о необратимом поражении легких из-за вейпов

Ткани легких, поврежденные из-за курения вейпов, невозможно восстановить: на их месте образуется фиброз. Об этом в беседе с ИА НСН сообщил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Специалист подчеркнул, что опасность электронных испарителей доказана множеством научных работ. По его словам, привычка провоцирует развитие тяжелых патологий, включая «болезнь вейперов», а также стойкую зависимость, поэтому он поддерживает введение запретов на продажу такой продукции.

Продеус пояснил, что медицина пока не способна регенерировать разрушенные ткани дыхательных путей. Если участок легкого разрушается, вместо функциональной легочной ткани формируется соединительнотканный рубец, что приводит к необратимым последствиям для здоровья.