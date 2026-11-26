Продолжительная зрительная нагрузка на близком расстоянии, а не синий свет экранов, является одним из факторов риска развития близорукости у детей. О том, как сохранить зрение школьников, рассказала врач-офтальмолог детской поликлиники Можайской больницы Ольга Новикова.

Длительное использование гаджетов может приводить к перенапряжению глазных мышц и нарушению фокусировки зрения. Родителям следует насторожиться, если ребенок начал щуриться, рассматривая удаленные предметы, или слишком низко наклоняться над тетрадью. Такие признаки — повод обратиться к офтальмологу.

«Главная профилактика здесь — не специальные очки от компьютера, а смена зрительного режима. Врачи рекомендуют правило „10-20-20-2“: каждые 10 минут работы за гаджетом нужно сделать перерыв: по 20 секунд моргать и смотреть вдаль на расстояние около двух метров, чтобы расслабить глазные мышцы», — разъяснила доктор.

Особую роль в профилактике близорукости играет пребывание на свежем воздухе при естественном освещении. Дневной свет способствует выработке дофамина в сетчатке, который участвует в регуляции роста глазного яблока. Специалист рекомендует детям ежедневно гулять не менее часа и регулярно делать перерывы во время занятий, требующих длительной зрительной концентрации.