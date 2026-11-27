Использование электронных сигарет может негативно отражаться не только на состоянии дыхательной системы, но и на работе органов пищеварения. Об этом рассказал заместитель главного врача Московского областного клинического наркологического диспансера Александр Дмитриев.

По словам специалиста, содержащиеся в аэрозоле вейпов химические соединения вместе со слюной проникают в пищевод и желудок. Воздействие этих веществ на слизистую оболочку может сопровождаться изжогой, тошнотой и рвотой.

«Постоянное химическое раздражение может привести к более тяжелым последствиям — дисбактериозу, воспалению кишечника, а также эрозиям и язвам», — рассказал Александр Дмитриев.

Дополнительную опасность представляют токсичные элементы, которые могут присутствовать в аэрозоле электронных сигарет, в том числе никель, свинец, хром и мышьяк. Их воздействие способно негативно сказываться на работе нервной системы, печени и почек.

Жители Подмосковья, которым не удается самостоятельно отказаться от курения, могут обратиться за профессиональной помощью в ближайший филиал областного наркологического диспансера.