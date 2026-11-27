Неправильно подобранные зимние перчатки могут стать причиной раздражения кожи, контактного дерматита и холодовых повреждений. Как выбрать подходящий аксессуар, рассказала врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Олеся Бузовкина.

При покупке специалист рекомендует обращать внимание на качество внутренней отделки и посадку изделия. Перчатки не должны сковывать движения пальцев, а людям с атопическим дерматитом следует отдавать предпочтение моделям с мягкой подкладкой.

«Не всякое покраснение после ношения перчаток связано с аллергией. Иногда кожа реагирует на трение и грубую ткань, а при аллергическом контактном дерматите причиной могут быть красители или вещества, используемые при обработке материала», — пояснила Олеся Бузовкина.

В морозную погоду лучше носить варежки, которые эффективнее сохраняют тепло, а при сильном ветре и высокой влажности — изделия с защитным наружным слоем. Промокшие перчатки необходимо своевременно менять на сухие.

Если после ношения перчаток возникает раздражение, от использования аксессуара следует отказаться. При сохраняющихся или усиливающихся симптомах необходимо проконсультироваться с дерматовенерологом. Продолжительное онемение пальцев, изменение цвета кожи и образование пузырей после пребывания на морозе требуют срочной медицинской помощи.