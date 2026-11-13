Врач Литвинов назвал проблему с гормоном вазопрессином причиной несахарного диабета

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал о несахарном диабете — редком заболевании, при котором нарушается водный баланс, но уровень сахара в крови остается в норме. Причина кроется в нехватке или неэффективности гормона вазопрессина, из-за чего человек теряет много жидкости, пишет RT .

Основные признаки — мучительная жажда и частое мочеиспускание. Без обильного питья быстро наступает обезвоживание, опасное судорогами и комой. У детей хроническое обезвоживание вызывает задержку развития.

Лечение зависит от типа болезни: назначают синтетический аналог гормона (десмопрессин) или обильное питье с мочегонными средствами. Полностью вылечить болезнь нельзя, но при правильном контроле человек может жить нормальной жизнью.