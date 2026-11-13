Врач Литвинов рассказал о причинах и симптомах вторичного диабета

Вторичный диабет не является самостоятельным заболеванием в привычном смысле, а представляет собой повышение сахара в крови, которое возникает как следствие другой болезни или приема лекарств. Об этом в беседе с RT рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

По его словам, заболевание чаще всего провоцируют длительный прием гормональных препаратов, хронические болезни печени, панкреатит или операции на поджелудочной железе. На ранних стадиях болезнь может никак себя не проявлять и выявляется случайно при сдаче анализов.

Позднее появляются постоянная жажда, частое мочеиспускание, усталость, размытость зрения и медленное заживление ран. Если причиной стал панкреатит, могут добавиться боли в животе, вздутие или диарея.

Врач отметил, что полностью вылечить вторичный диабет можно только при обратимой причине, например, после отмены стероидов. Если же поджелудочная железа серьезно повреждена, контроль уровня сахара становится пожизненной задачей, но при правильном лечении качество жизни можно сохранить.