Врач Хан посоветовала собирать сумку в роддом не позднее 36-37-й недели беременности

Сумку в роддом стоит собрать не позднее 36-37-й недели беременности, ориентируясь на правила учреждения. Об этом изданию «Краснодарские известия» сообщила врач-методист Светлана Хан.

Особое внимание специалист призвала уделить документам: паспорту, полису ОМС, СНИЛС, родовому сертификату, результатам УЗИ, КТГ и обменной карте. Без карты роженицу направляют в обсервационное отделение.

В список необходимых вещей для мамы входят халат, ночная рубашка с застежкой спереди, тапочки, бюстгальтер для кормления, послеродовые прокладки, компрессионные чулки, средства гигиены, вода и зарядка для телефона. Для новорожденного понадобятся подгузники, салфетки без отдушек, детское мыло, крем с цинком, шапочка и носочки.

Брать молокоотсос, духи, большой гардероб и еду эксперт не советует: недостающее смогут позже привезти родственники.