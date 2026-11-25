Воспитанники Училища олимпийского резерва № 3 из Химок победили во всех шести матчах первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей до 15 лет (2013 года рождения) и заняли первое место. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир проходил с 19 по 24 ноября в спортивном комплексе «Империал» в селе Покровское (Одинцовский г. о.). В решающей стадии сыграли 12 сильнейших команд округа, разделенных на две группы по шесть коллективов.

Химчане обыграли БК «Стремление» (Подольск) со счетом 113:74, БК «Русичи» (Курск) — 101:31, СШОР «Юность» (Старый Оскол) — 156:22, СШОР № 9 (Воронеж) — 79:42 и СШОР № 1 (Химки) — 88:41. В финале команда УОР № 3 встретилась с подмосковным коллективом СШОР по баскетболу (Мытищи) и победила со счетом 88:62. Второе место заняла команда из Мытищ.

Турнир был отборочным ко всероссийским соревнованиям. Подмосковные баскетболисты будут представлять Московскую область в финальной части турнира. Первый полуфинальный раунд первенства России запланирован на январь 2027 года.

Первенство ЦФО по баскетболу прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».