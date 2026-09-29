Хоккеистка из Чехова выиграла первенство России среди юниорок

Воспитанница спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева Виктория Чумак вошла в число сильнейших в своем амплуа по итогам первого этапа первенства России по хоккею среди юниорок до 18 лет. Соревнования прошли в Сочи на базе образовательного центра «Сириус».

На стартовом туре в Сочи собрались девять команд. Турнир сезона 2026/2027 разбит на три этапа. Сборная Московской области набрала 15 очков и финишировала второй: семь побед и поражение от Москвы в заключительном матче. Вторая подмосковная дружина заняла пятое место, выиграв четыре встречи и проиграв столько же.

По итогам этапа Виктория Чумак была признана лучшим игроком в своем амплуа. С ранних лет она занимается под руководством тренера Дмитрия Аляпкина.

Решение заявить два коллектива от региона приняли при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области и ГАУ МО «Центр Чемпион». Это должно помочь развитию и популяризации женского хоккея, а также дать игровую практику большому числу спортсменок.