Подмосковный производитель спортоборудования получил международную премию

Подмосковный производитель спортивного оборудования «Промпарк Кенгуру Про» выиграл золото международной премии Muse Design Awards в категории продуктового дизайна. Награду компании принес канатный комплекс LIANA, созданный для активного отдыха подростков и молодежи, сообщили в РИАМО.

О достижении рассказала директор по развитию предприятия Ксения Попова на спортивной площадке в индустриальном парке «Есипово», где расположены два завода компании.

LIANA представляет собой модульную конструкцию из 12 прочных канатов, закрепленных на алюминиевых опорах. Комплекс выдерживает нагрузку до 15 тонн и позволяет создавать девять различных конфигураций. При разработке оборудования учитывали предложения самих детей, чтобы пространство подходило не только для тренировок, но и для самостоятельных игр.

Первый комплекс установили в Президентской академии в Москве, где он стал местом для занятий, соревнований и общения студентов. Второй недавно отправили в Благовещенск для оснащения спортивного кластера при новом гостиничном комплексе на территории аэродрома.

«Мы разработали отличное решение для активного досуга, за которое уверены, получим ещё не одну награду», — заключила Ксения Попова.

Компания, выпускающая спортивное оборудование с 2011 года, прежде специализировалась в том числе на игровых конструкциях Spider для детей младшего возраста. Новая разработка ориентирована на подростков, для которых, по мнению производителя, пока недостаточно современных общественных пространств.