Подмосковье не допустило массовых отключений электричества во время урагана

Ураган с порывами ветра до 25 метров в секунду и обильными осадками обрушился на столичный регион 21 ноября. Синоптики оценили шторм в пять баллов — из-за его последствий в Москве пострадали несколько человек . Аварийные службы Подмосковья работали всю ночь и не допустили ни одного массового отключения электричества. Последствия непогоды продолжают устранять.

Подмосковные энергетики оперативно выявляли технологические нарушения и быстро устраняли их, не допустив массовых отключений. К утру стабильное электроснабжение обеспечили всем социальным объектам, сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Сейчас в регионе продолжаются ремонтные работы. Специалисты убирают упавшие на ЛЭП деревья, восстанавливают электроснабжение нескольких СНТ и частных домов в Чехове, Пушкино, Дмитрове, Шатуре и Воскресенске.

«Бригады делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии всем потребителям в кратчайшие сроки. Ситуация находится на контроле», — добавили в Минэнергетики.

В Москве тоже активно устраняют последствия урагана. Там пострадали, по меньшей мере, четыре человека. Упавшие деревья повредили автомобили, а на дорогах образовались пробки. Травмы получили несколько жителей.

«Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья», — сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ночью 22 ноября температура воздуха уйдет в минус, предупредил синоптик Александр Ильин. После 23 ноября в столичном регионе ляжет снег и придет характерная для зимы погода.