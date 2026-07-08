Подмосковные студенты стали призерами всероссийской олимпиады

Студенты Государственного университета «Дубна» стали призерами IX сезона всероссийской олимпиады «Я — профессионал». По направлению «Химическая технология» четверокурсники кафедры нанотехнологий и новых материалов Артем Залимов и Михаил Бревда получили золотую и бронзовую медали соответственно.

Высокие результаты подтверждают качество подготовки будущих специалистов в университете.

«Там студенты не просто осваивают теорию, а решают реальные индустриальные задачи, что и позволяет им показывать лучшие результаты на престижных всероссийских соревнованиях», — подчеркнул проректор по научно-исследовательской работе Игорь Немченок.

Олимпиада «Я — профессионал» — один из крупнейших студенческих проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ее проводят при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Ежегодно в мероприятии участвуют более 200 тысяч студентов почти из 1,1 тысячи вузов страны, при этом обладателями медалей становятся лишь лучшие участники. В девятом сезоне золотые награды по всем направлениям получили 133 конкурсанта.