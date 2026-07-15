Ученые университета «Дубна» раскрыли новые свойства теллуридного стекла

Ученые государственного университета «Дубна» совместно с коллегами из Воронежского государственного педагогического университета сделали важный шаг в оптике. Они синтезировали теллуридное стекло на основе теллура, галлия и германия. Его применяют в сложных приборах.

Студентка ГУД Светлана Бадмаева под руководством профессора ФЕИН Дмитрия Чареева синтезировала образец теллуридного стекла на основе теллура, галлия и германия. Этот материал широко применяют в сложных оптических приборах, и новый образец позволил сделать сразу два важных вывода.

Во‑первых, удалось подтвердить универсальность уравнения, которое раньше использовали только для металлических стекол: теперь доказано, что оно точно описывает процессы и в теллуридных стеклах. Во‑вторых, в структуре материала ученые обнаружили особые локальные конфигурации — упругие диполи. Именно они влияют на поведение стекла при нагреве и определяют, как в нем перераспределяется энергия.

Полученная модель позволит точнее рассчитывать характеристики теллуридных стекол — а значит, совершенствовать технологию производства высокотехнологичной оптики.

Эти стекла используют в космической оптике, лазерных устройствах и электрохимических технологиях. Понимание фундаментальных механизмов старения и релаксации материала поможет надежнее прогнозировать его свойства и оптимизировать производственные процессы.

Результаты исследований опубликованы в международном журнале Scripta Materialia.