Коллаборативного робота установили в лаборатории университета в Дубне

В Лаборатории интеллектуальных систем управления (ЛИСУ) университета «Дубна» установили коллаборативного робота (кобота) «DOKA Роботс». Теперь студенты могут практиковаться на современном оборудовании.

Заведующий ЛИСУ, старший преподаватель университета «Дубна» Вадим Харламов рассказал, что для оснащения лаборатории долго искали робота, способного работать в промышленности и выполнять разные задачи. Переговоры с инжиниринговой компанией «Перманент К&М», которая поставила робота в университет, начались в конце мая, а уже в середине июля первые студенты прошли практику на новом оборудовании.

Настраивать робота помогал Иван Кучеренко, победитель WorldSkills по робототехнике.

«Мы собираемся совместно с другими лабораториями университета, например, лабораторией искусственного интеллекта, подключить компьютерное зрение, сделать определенные программы, чтобы можно было проще и быстрее программировать те или иные задачи для производственных операций», — поделился планами Вадим Харламов.

Две недели практики студенты работали как на роботе, так и в виртуальной среде, где строили большие робототехнические комплексы. В вузе есть возможность дополнить робота деталями, сделанными на 3D-принтере.

Генеральный директор АО «Перманент К&М» Наталья Кириллова рассказала, что есть много зарубежных роботов, но хочется подчеркнуть развитие российской робототехники. Она уверена, что студенты, которые научатся программировать кобота в лаборатории университета, смогут работать и с промышленными роботами. Компания надеется, что предприятия Дубны и других городов получат качественные консультации и профессиональные кадры в рамках сотрудничества с университетом.

Педагоги университета «Дубна» и компания «Перманент К&М» прорабатывают программу курса повышения квалификации для сотрудников предприятий с применением нового робота.