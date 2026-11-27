В городском округе Люберцы продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса на территории ЖК «Легенда Коренево». В одном здании разместятся школа на 500 учеников и детский сад на 120 мест, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

На объекте завершили возведение внутренних стен и перегородок, монтаж трансформаторной подстанции. Строители заканчивают работы по тепло- и гидроизоляции кровли. Параллельно ведется благоустройство прилегающей территории: тротуарную плитку уложили более чем на две трети.

В образовательном комплексе предусмотрены учебные кабинеты с интерактивным оборудованием, лаборатории, музыкальные классы, мастерские и художественные студии. Особенностью учреждения станет двухэтажная библиотека с читальными залами и рабочими пространствами. Для проведения культурных и спортивных мероприятий оборудуют актовый и игровой залы, спортивные площадки и зрительскую зону.

Вблизи жилого комплекса расположены спортивные и культурно-досуговые объекты, в числе которых Томилинский лесопарк, Кореневский карьер, Дворец спорта и стадион.

Проект реализует специализированный застройщик «Коренево Девелопмент».