Более 16 тыс. жителей Новгородской области прошли обследования по проекту «Здоровая семья»

С начала июня выездные медицинские бригады проекта «Здоровая семья» обследовали более 16 тыс. жителей Новгородской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов, пишут «Государственные новости» .

В программу входят флюорография и маммография, прием стоматолога и других врачей, а также консультации по дальнейшему наблюдению.

За время работы губернаторского проекта медики впервые выявили заболевания у 2259 человек, среди них почти 1800 детей. Стоматологическую помощь получили около тысячи ребят. Пациентов, которым потребовались дополнительные обследования, направили к профильным специалистам.

Проект действует и в Великом Новгороде. По понедельникам и средам мобильные бригады работают во дворах, где можно пройти диспансеризацию, а также попасть на прием к онкологу и дерматологу.

По словам Дронова, проект продолжат после окончания летнего сезона. На оперативном совещании в правительстве региона он поручил адаптировать формат «Здоровой семьи» для работы зимой.