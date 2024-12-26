Новогоднее представление прошло в центре культуры «Подмосковье» в Мытищах

Предновогоднее мероприятие для детей провели в Мытищах. Для них организовали интерактивные игры и состязания.

Праздник под названием «Бал новогодних часов» в Мытищах провели сказочные персонажи. Дети посмотрели одноименную волшебную предновогоднюю постановку, а также поучаствовали в соревнованиях.

Родители и дети остались довольны таким творческим подарком перед наступающими праздниками. У многих появилось новогоднее настроение.

Перед Новым годом в Мытищах проходит большое количество мероприятий. Ранее мы рассказывали о том, что более 100 детей посетили «Мастерские Деда Мороза» в округе. Они поучаствовали в тематических мастер-классах и создали новогодние украшения, поделки и сувениры. Кроме того, в муниципалитете выбрали лучшее новогоднее оформление объектов торговли. Всего комиссия оценила 30 локаций.