Новогоднее представление прошло в центре культуры «Подмосковье» в Мытищах

Предновогоднее мероприятие для детей провели в Мытищах. Для них организовали интерактивные игры и состязания.
Праздник под названием «Бал новогодних часов» в Мытищах провели сказочные персонажи. Дети посмотрели одноименную волшебную предновогоднюю постановку, а также поучаствовали в соревнованиях.
Родители и дети остались довольны таким творческим подарком перед наступающими праздниками. У многих появилось новогоднее настроение.
Перед Новым годом в Мытищах проходит большое количество мероприятий. Ранее мы рассказывали о том, что более 100 детей посетили «Мастерские Деда Мороза» в округе. Они поучаствовали в тематических мастер-классах и создали новогодние украшения, поделки и сувениры. Кроме того, в муниципалитете выбрали лучшее новогоднее оформление объектов торговли. Всего комиссия оценила 30 локаций.
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