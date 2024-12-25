Лучшее новогоднее оформление объектов торговли выбрали в Мытищах

Возглавил жюри заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев. Оценивали объекты в нескольких номинациях. В соревновании участвовали нестационарные точки, крупные торговые и развлекательные центры, рынки, кафе и рестораны. Конкурс проводится уже не первый год, и с каждым разом собственники стараются украсить входную группу еще интереснее.

Самыми «нарядными» были признаны: торговый центр «Экобазар», сеть салонов красоты на улице Мира SalvaDali, магазин косметики и бытовой химии «Арба», расположенный на проспекте Астрахова. Победу также одержали нестационарные торговые объекты: «Веселая затея» на Юбилейной и палатка в Центральном парке культуры и отдыха «Парк Мира» — «Эдемская А.Г». Праздничным оформлением отличились также рестораны: VivatPizza на улице Воровского и «Аурум» на Троицкой.