Воробьев: «Метровагонмаш» поставит московскому метро 700 вагонов за 2 года

«Метровагонмаш» в Мытищах продолжает выпускать вагоны для метрополитена. В мае предприятие передало столичной подземке тысячный вагон новой линейки «Москва — 2026». В течение ближайших двух лет завод планирует поставить еще 700 вагонов, в том числе для новых линий метро , говорится в сообщении пресс-службы губернатора Андрея Воробьева .

Глава региона отметил, что предприятие активно модернизирует производство и осваивает выпуск сложных комплектующих, которые ранее закупались за рубежом. Сейчас более 10 тысяч вагонов, выпущенных в Мытищах, работают в 19 метрополитенах 11 стран и перевозят свыше 16 миллионов пассажиров.

«Благодаря конструкторам, инженерам, благодаря команде предприятия мы видим очень высокую конкурентоспособность всей продукции. Важно, что есть экспортный потенциал — мы это ценим, дорожим этим», — сказал он.