Воробьев: «Метровагонмаш» поставит московскому метро 700 вагонов за 2 года
«Метровагонмаш» в Мытищах продолжает выпускать вагоны для метрополитена. В мае предприятие передало столичной подземке тысячный вагон новой линейки «Москва — 2026». В течение ближайших двух лет завод планирует поставить еще 700 вагонов, в том числе для новых линий метро, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Андрея Воробьева.
Глава региона отметил, что предприятие активно модернизирует производство и осваивает выпуск сложных комплектующих, которые ранее закупались за рубежом. Сейчас более 10 тысяч вагонов, выпущенных в Мытищах, работают в 19 метрополитенах 11 стран и перевозят свыше 16 миллионов пассажиров.
«Благодаря конструкторам, инженерам, благодаря команде предприятия мы видим очень высокую конкурентоспособность всей продукции. Важно, что есть экспортный потенциал — мы это ценим, дорожим этим», — сказал он.
Помимо производства вагонов, «Метровагонмаш» выпускает запчасти, проводит капитальный ремонт и модернизацию подвижного состава, занимается сервисным и гарантийным обслуживанием. Производственные мощности позволяют выпускать более 800 вагонов в год.
Гендиректор «Метровагонмаша» Андрей Степнов отметил, что Московский метрополитен остается основным заказчиком предприятия.