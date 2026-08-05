Сегодня 11:45 Депутат Тарас Ефимов: предприятия Подмосковья — ключевые поставщики столицы Подмосковье

Подмосковье

Подмосковье

Московская область остается главным региональным партнером Москвы в сфере государственных закупок. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству, депутат фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов, комментируя итоги работы государственной системы закупок в первом полугодии 2026 года.

Только по итогам 2025 года объем закупок государственных компаний у предприятий малого и среднего бизнеса Московской области составил более 400 миллиардов рублей, а поставщиками стали около 12 тысяч региональных компаний. И одним из крупнейших заказчиков для подмосковных предприятий остается Москва. По данным мэра столицы Сергея Собянина, на Москву приходится почти 14% всего объема закупок в России — каждый седьмой рубль в российской системе закупок. При этом каждый третий контракт (73 тысячи сделок) заключен с поставщиками из регионов. Самыми активными поставщиками столицы, по словам Собянина, стали Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Владимирская области и Краснодарский край. Чаще всего столица приобретала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, техническое обслуживание и содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику.

Тарас Ефимов отметил, что сотрудничество выгодно обеим сторонам: «Москва получает надежных поставщиков и высокую конкуренцию. Московская область — стабильную загрузку предприятий, новые рабочие места, инвестиции в производство и дополнительные налоговые поступления в региональный бюджет». В числе поставщиков — крупнейшие промышленные предприятия Подмосковья: «Метровагонмаш» в Мытищах — ключевой поставщик вагонов для Московского метрополитена. В этом году предприятие передало столице тысячный вагон нового поколения «Москва-2024» и «Москва-2026», а в ближайшие годы Москва получит еще 700 вагонов новой серии.

Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуевском округе — один из крупнейших производителей пригородных электропоездов в России. В этом году предприятие выпустило 12-тысячный вагон и 500-й вагон электропоезда ЭП2ДМ, которые ежедневно перевозят сотни тысяч пассажиров по маршрутам Центральной пригородной пассажирской компании.

Щербинский лифтостроительный завод выпускает до 15 тысяч лифтов в год и является одним из основных поставщиков оборудования для программы реновации Москвы, строительства жилых домов, школ, поликлиник и других социальных объектов.

«Мострансавто» — основной пассажирский перевозчик Московской области — обслуживает более 1400 маршрутов и ежедневно перевозит свыше 1,5 миллиона пассажиров, обеспечивая транспортную связь между Подмосковьем и столицей. «Москва и Московская область сегодня работают как единое экономическое пространство. Для предприятий Подмосковья столичный государственный заказ — это не просто рынок сбыта, а возможность увеличивать объемы производства, создавать новые рабочие места и уверенно планировать развитие», — подчеркнул Тарас Ефимов. Депутат также напомнил, что для содействия импортозамещению в 20 ключевых отраслях — от станкостроения и ИТ до медицины и детских товаров — «Единая Россия» системно продвигает приоритет закупок товаров отечественного производства. Это положение зафиксировано в народной программе партии и оформлено законодательно. «Главный результат этой работы — Подмосковье не просто замещает импорт, а формирует современную промышленность, способную выпускать конкурентоспособную отечественную продукцию. Это новые предприятия, инвестиции, рабочие места и дополнительный импульс для развития экономики Московской области», — заключил Тарас Ефимов.