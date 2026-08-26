Жители должны чувствовать перемены. Воробьев открыл форум «Сила в единстве» на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах
Андрей Воробьев открыл форум «Сила в единстве» в Мытищах
В Мытищах обсудили результаты работы «Единой России» и определили основные задачи партии на ближайшие пять лет. Встреча прошла в рамках форума Московского областного регионального отделения партии «Сила в единстве», который открыл губернатор Андрей Воробьев.
Мероприятие прошло на заводе «Метровагонмаш». На встрече присутствовали около 600 человек: депутаты Госдумы и Мособлдумы, главы муниципалитетов и председатели Советов депутатов, секретари местных отделений партии, молодогвардейцы, участники специальной военной операции и представители общественных организаций.
Главным итогом форума стало принятие новой региональной народной программы.
«В субботу прошел съезд партии „Единая Россия“, где наш президент обозначит приоритеты, все то, что необходимо сделать в каждом регионе на благо развития, над которым мы работаем долгие годы. Сегодня наша встреча на предприятии „Метровагонмаш“ посвящена утверждению программы, которая основывается на обращениях жителей больших и малых городов Подмосковья», — отметил Андрей Воробьев.
В нее войдут знаковые мероприятия и важные изменения, которые необходимо реализовать при поддержке жителей.
«Наша задача — сделать так, чтобы в каждом населенном пункте Подмосковья жители знали, что о них заботятся, чувствовали перемены», — подчеркнул губернатор.
От итогов к новым задачам
В 2021 году жители региона передали партии около 780 тысяч наказов. Сейчас народная программа выполнена почти полностью.
За пять лет в Подмосковье открыли более 100 больниц, поликлиник и амбулаторий, продолжают строить и капитально ремонтировать школы, детские сады и колледжи.
Среди крупных дорожных проектов — Мытищинская хорда, обход поселка Октябрьского в Люберцах, обход Малых Вязем на ЦКАД, путепроводы в Быкове и Аникеевке, отдельные участки ЮЛА.
Во всех городах региона также появляются современные благоустроенные пространства для прогулок и отдыха.
Новая программа включает уже более 920 тысяч предложений жителей Подмосковья — около трети всех наказов, собранных партией по стране.
«С начала года мы собирали инициативы жителей Подмосковья: на встречах, в общественных приемных партии, через мобильные пункты сбора, горячую линию и специальный сайт», — пояснил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он выразил уверенность в том, что все проекты будут успешно реализованы.
О чем просят жители
Почти треть новых наказов — 32% — связана с благоустройством дворов, парков, лесопарков и детских площадок. Еще 21% приходится на вопросы в сфере ЖКХ. Среди других приоритетов — здравоохранение, образование, культура, спорт, экология и улучшение дорожной сети.
«Мы должны развивать экономику, строить больницы, школы — делать все то, что мы делали в предыдущие годы. За каждым наказом стоит конкретный человек, проблемы которого нужно решить. Причем важен не только сам факт, но и качество выполнения. Необходимо брать за это ответственность», — сказала Герой России и член экспертного совета по подготовке народной программы «Единой России» Людмила Болилая.
Особое внимание в регионе уделяют поддержке бойцов специальной военной операции и их родственников. Сейчас на сопровождении находятся почти пять тысяч ветеранов и примерно 50 тысяч членов семей военнослужащих.
В выборах в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы участвуют 18 героев СВО.
Партийная работа на предприятиях
Форум прошел в одном из цехов «Метровагонмаша». Сотрудники предприятия рассказали о желании присоединиться к партии.
«Мы с коллегами добросовестно трудимся на благо нашей страны, поддерживаем экономику. Наши заводчане любят свою работу, свой коллектив. Мы проводим здесь очень много времени», — заметил мастер участка вагоносборочного цеха № 217 «Метровагонмаша» Филипп Иванов.
Работник отметил, что президент России Владимир Путин доверяет «Единой России», а также подчеркнул, что хочет подать заявку на вступление в партию.