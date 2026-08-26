Жители должны чувствовать перемены. Воробьев открыл форум «Сила в единстве» на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах

Андрей Воробьев открыл форум «Сила в единстве» в Мытищах

В Мытищах обсудили результаты работы «Единой России» и определили основные задачи партии на ближайшие пять лет. Встреча прошла в рамках форума Московского областного регионального отделения партии «Сила в единстве», который открыл губернатор Андрей Воробьев .

Мероприятие прошло на заводе «Метровагонмаш». На встрече присутствовали около 600 человек: депутаты Госдумы и Мособлдумы, главы муниципалитетов и председатели Советов депутатов, секретари местных отделений партии, молодогвардейцы, участники специальной военной операции и представители общественных организаций.

«В субботу прошел съезд партии „Единая Россия“, где наш президент обозначит приоритеты, все то, что необходимо сделать в каждом регионе на благо развития, над которым мы работаем долгие годы. Сегодня наша встреча на предприятии „Метровагонмаш“ посвящена утверждению программы, которая основывается на обращениях жителей больших и малых городов Подмосковья», — отметил Андрей Воробьев.

В нее войдут знаковые мероприятия и важные изменения, которые необходимо реализовать при поддержке жителей.

«Наша задача — сделать так, чтобы в каждом населенном пункте Подмосковья жители знали, что о них заботятся, чувствовали перемены», — подчеркнул губернатор.

От итогов к новым задачам

В 2021 году жители региона передали партии около 780 тысяч наказов. Сейчас народная программа выполнена почти полностью.

За пять лет в Подмосковье открыли более 100 больниц, поликлиник и амбулаторий, продолжают строить и капитально ремонтировать школы, детские сады и колледжи.

Среди крупных дорожных проектов — Мытищинская хорда, обход поселка Октябрьского в Люберцах, обход Малых Вязем на ЦКАД, путепроводы в Быкове и Аникеевке, отдельные участки ЮЛА.

Во всех городах региона также появляются современные благоустроенные пространства для прогулок и отдыха.

Новая программа включает уже более 920 тысяч предложений жителей Подмосковья — около трети всех наказов, собранных партией по стране.