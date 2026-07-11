Крупный град выпал в Ногинске и Дубне

В Ногинске и Дубне прошел крупный град. Местные жители также сообщили 360.ru о сильном ветре и раскатах грома.

В городах пошел сильный дождь и град. Один их жителей Ногинска заснял, как льдинки застали врасплох прохожих на улице Комсомольской.

В Наро-Фоминском городском округе из-за ураганного ветра сорвало крыши четырех частных домов. В результате ЧП никто не пострадал, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местную администрацию.

Ранее из-за циклона «Бернадетт» повреждения получили несколько вольеров для собак в приюте в районе Волоколамска. Животные не пострадали, но стихия их сильно напугала. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что у некоторых построек снесло крышу.

В результате непогоды центр для бездомных животных также лишился доступа к электроэнергии, приют обратился в экстренные службы, чтобы устранить неполадки со светом.