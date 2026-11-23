В Балашихе на озере Бабушкино состоялось открытие сезона зимнего плавания. Несмотря на пасмурную погоду и температуру воды около четырех градусов, в водоем окунулись любители закаливания из Подмосковья и Москвы. О том, как это было, рассказываем в сюжете 360.ru.

Среди участников был Александр Притчев, который начал заниматься моржеванием более пяти лет назад после перенесенной двусторонней пневмонии. Тогда врачи рекомендовали ему избегать переохлаждения, однако мужчина решил изучить систему закаливания. Теперь он регулярно погружается в холодную воду, соблюдая необходимые ограничения.

«Это меня просто сподвигло к тому, чтобы пойти в обратную сторону. Не бояться и прятаться, а изучить систему закаливания и заняться собой, здоровьем и телом», — рассказал Александр.

К открытию сезона присоединилась и 28-летняя Алина Григорьева. Перед погружением девушка пробежала пять километров, после чего отправилась на озеро.

«Водичка освежает. Непередаваемые вот эти вот ощущения покалывания в теле», — поделилась участница.

По данным организаторов, моржеванием в Московской области увлекаются более полутора тысяч человек. Балашиха считается одним из наиболее активных округов региона. По словам президента Федерации зимнего плавания Московской области Александра Выскребенцева, в муниципалитете действуют несколько клубов закаливания, в том числе объединения любителей зимнего плавания на озере Бабушкино и реке Пехорке.

У любителей холодной воды есть и собственный праздник — День моржа, который ежегодно отмечают в России в конце осени.