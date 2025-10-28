Моржи открыли купальный сезон в Лыткарине

Карьер «Волкуша» в Лыткарине стал ареной соревнований по зимнему плаванию «Открытие зимнего сезона». В ледяной воде развернулась борьба за звание лучших среди сильнейших представителей экстремального вида спорта со всей России.

За медали и звание лучших боролись представители следующих коллективов: «Косино» из Москвы — известные своими многолетними традициями и сильным составом, ICE TEAM SCTS из Москвы — команда, объединяющая опытных пловцов и новичков, «Влед» из Томска — представители сибирской школы зимнего плавания, ДСК «Патриот» из Москвы и «Белые медведи» из Лыткарина — хозяева турнира, представляющие Московскую область.

Программа соревнований включала две дисциплины, требующие от спортсменов не только физической подготовки, но и умения контролировать свое тело в экстремальных условиях. Пловцы демонстрировали свое мастерство на дистанциях 25 метров брассом и 50 метров вольным стилем. Кульминацией соревнований стала командная эстафета, где «Белые медведи» из Лыткарина победили команду «Косино». Все участники соревнований, независимо от занятого места, получили медали.