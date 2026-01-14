Россиянам напомнили, что погружаться в прорубь следует только в специально отведенных местах

Руководитель Всероссийской федерации зимнего плавания и Клуба моржей Серебряного Бора Андрей Замыслов поделился с «Вечерней Москвой» рекомендациями по закаливанию в холодной воде.

«Прежде чем зайти в прорубь, нужно почувствовать хорошее настроение. Позитивное состояние поможет погрузиться в воду комфортно и сохранить ровное дыхание», — рассказал эксперт.

По словам специалиста, сразу после выхода из воды необходимо утеплить ноги, а затем надеть варежки и шапку, написал RT.

Замыслов подчеркнул, что погружаться в прорубь следует только в специально отведенных местах, где дежурят сотрудники МЧС и медицинские работники.