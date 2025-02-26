Моржи из Дубны выиграли 17 медалей на всероссийском турнире по зимнему плаванию

Любители зимнего плавания из городского округа Дубна приняли участие во всероссийских соревнованиях «Кубок Дружбы-Москва». Они длились три дня на гребном канале «Москва». Дубненские моржи выиграли 17 медалей разного достоинства.

Городской округ Дубна на соревнованиях представили одиннадцать пловцов. Всего в заплывах участвовали 300 спортсменов из почти 40 регионов страны, а также Белоруссии и Великобритании.

Самым успешным было выступление дубнинской спортсменки Татьяны Карась, она принесла в копилку команды четыре победы. Виктор Сверчков, Ольга Капранова и Валентина Каприна стали призерами турнира. Павел Малкин победил в своей возрастной категории в заплыве на 100 метров брассом. Валентина Красных обогнала соперников и пришла первой на дистанции 25 метров.

В последний день состязаний организовали исторический заплыв, который посвятили Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

«Дубненцы славятся высокими результатами во многих видах спорта. Местные моржи — в числе лидеров. Любители закаливания тренируются каждую неделю на берегу Волги. Великая река, поддержка единомышленников, регулярные занятия дают силы и энергию для новых побед. Так держать!», — пожелал спортсменам глава Дубны Максим Тихомиров.