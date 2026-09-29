Ученые связали бессонницу с повышением риска инсульта на 26%

У людей с бессонницей риск инсульта оказался выше на 26%, а вероятность госпитализации по любой причине — на 28%. К такому выводу пришли ученые после анализа данных более 1,3 миллиона человек, пишут «Известия» со ссылкой на журнал Sleep Medicine Reviews.

Анализ также показал устойчивую связь нарушений сна с болезнью Альцгеймера, депрессией и суицидальным поведением.

Исследователи подчеркнули, что работа отражает статистическую корреляцию, а не доказывает, что бессонница напрямую вызывает патологии. По словам ведущего автора исследования из Института неврологических наук Болоньи Луки Виньятелли, проблемы со сном необходимо своевременно выявлять и лечить в рамках комплексной заботы о здоровье мозга и психики.