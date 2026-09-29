Врач Шведова рассказала о пользе трех-четырех чашек кофе в день

Умеренное употребление трех-четырех чашек кофе в день безопасно для большинства взрослых и снижает риски ряда заболеваний. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-эндокринолог и диетолог медицинского центра «Юниклиник» Наталия Шведова.

По словам специалиста, обзор в журнале BMJ показал, что три-четыре чашки напитка в сутки уменьшают риск смерти от всех причин примерно на 17%, а от сердечно-сосудистых патологий — на 15–19%. В 2026 году Американская кардиологическая ассоциация также подтвердила пользу умеренных доз кофе, включая вариант без кофеина, для профилактики гипертонии, инсульта, сердечной недостаточности и диабета второго типа, отметил URA.RU.

Шведова подчеркнула, что полезный эффект теряется при добавлении большого количества сахара, сиропов или сливок. Кроме того, пониженные лимиты потребления кофеина действуют для беременных и кормящих женщин.