Сергей Собянин анонсировал продление метро в 7 направлениях Подмосковья
В шести округах Подмосковья планируют построить новые станции метро, расширив радиальные линии за пределы МКАД. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время визита на завод «Метровагонмаш» в Мытищах вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает корреспондент ТАСС.
Метро придет в крупнейшие округа Подмосковья
Новые станции должны появиться в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове, а также сразу по двум направлениям в Ленинском округе. Таким образом, Московский метрополитен планируют вывести за пределы МКАД сразу по семи направлениям.
Сергей Собянин отметил, что Москва и Подмосковье фактически представляют собой единую агломерацию с населением около 20 миллионов человек. Между двумя регионами сложились тесные экономические и социальные связи, поэтому развитие общей транспортной инфраструктуры остается одной из ключевых совместных инициатив.
«Мы с Андреем Юрьевичем [Воробьевым] давно об этом говорили, давно планировали этот проект. Сегодня мы приблизились к его реальному воплощению. По предварительным планам, которые мы наметили с Московской областью, Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД и будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД и составляют примерно треть населения Московской области», — отметил Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, реализация столь масштабного транспортного проекта начнется после 2030 года. При этом Собянин выразил уверенность, что договоренности удастся воплотить в жизнь.
«Хочу поблагодарить правительство Московской области за совместную работу над этими и другими проектами, которые улучшают жизнь и москвичей, и жителей Подмосковья», — заключил мэр.
Совместное развитие транспортной системы
Андрей Воробьев, в свою очередь, отметил значение сотрудничества Москвы и Московской области в сфере транспорта.
«Несколько лет назад нашим президентом была принята программа развития Московского транспортного узла. И многое, как мы можем заметить, с тех пор реализовалось — в части дорог, вылетных магистралей, переездов, которые особенно важны для жителей Подмосковья ввиду высокой интенсивности, в том числе пригородного сообщения», — сказал губернатор региона.
Губернатор подчеркнул, что улучшение транспортной доступности остается одним из наиболее востребованных запросов жителей региона. Появление метро в крупнейших округах, по его словам, станет важным изменением для повседневных поездок.
«Всегда стоял вопрос, когда мы сделаем следующий серьезный большой шаг. От всех жителей Подмосковья я хочу сказать вам, Сергей Семенович, слова благодарности. Строительство метро заметно повлияет на качество жизни людей», — заключил Воробьев.
Какие станции уже работают в области
Сейчас в Московской области действуют две станции московского метро. Это «Мякинино» Арбатско-Покровской линии и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии.
Решение о расширении метро за пределы столицы стало возможным благодаря появившемуся резерву пропускной способности московской подземки. В начале 2010-х годов 16 участков метро в часы пик работали практически на пределе возможностей, однако впоследствии ситуация изменилась. Теперь часть радиальных линий планируют продлить в Подмосковье.
Метро в Подмосковье и Новой Москве
Помимо новых направлений в области, программа развития метро на следующее десятилетие предусматривает строительство линий в Новой Москве, в том числе в районе Щербинки.
Расширение сети в Московскую область и Новую Москву должно улучшить транспортную доступность примерно для двух миллионов жителей столицы и 3,7 миллиона жителей Подмосковья. Если учитывать уже работающие станции, зона обслуживания московского метро будет охватывать территории, где проживает около 33% населения Московской области.
Ожидается, что после реализации запланированных проектов новыми участками метро будут ежедневно пользоваться порядка 600 тысяч пассажиров.
В целом программа развития московского метро до 2035 года включает строительство около 35 новых станций. Из них 12 планируют разместить непосредственно на территории Московской области.