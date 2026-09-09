Сергей Собянин анонсировал продление метро в 7 направлениях Подмосковья

В шести округах Подмосковья планируют построить новые станции метро, расширив радиальные линии за пределы МКАД. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время визита на завод «Метровагонмаш» в Мытищах вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает корреспондент ТАСС .

Метро придет в крупнейшие округа Подмосковья

Новые станции должны появиться в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове, а также сразу по двум направлениям в Ленинском округе. Таким образом, Московский метрополитен планируют вывести за пределы МКАД сразу по семи направлениям.

Сергей Собянин отметил, что Москва и Подмосковье фактически представляют собой единую агломерацию с населением около 20 миллионов человек. Между двумя регионами сложились тесные экономические и социальные связи, поэтому развитие общей транспортной инфраструктуры остается одной из ключевых совместных инициатив.

«Мы с Андреем Юрьевичем [Воробьевым] давно об этом говорили, давно планировали этот проект. Сегодня мы приблизились к его реальному воплощению. По предварительным планам, которые мы наметили с Московской областью, Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД и будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД и составляют примерно треть населения Московской области», — отметил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, реализация столь масштабного транспортного проекта начнется после 2030 года. При этом Собянин выразил уверенность, что договоренности удастся воплотить в жизнь.