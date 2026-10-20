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    Ефимов: началось строительство вестибюлей станции метро «Остров Мечты» в Москве

    Владимир Ефимов / Глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
    Фото: Владимир Ефимов / Глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

    Строительство станции «Остров Мечты» будущей Бирюлевской линии метро идет полным ходом. Почти наполовину выполнены монолитные работы, началось обустройство вестибюлей. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

    «На строящейся станции метро „Остров Мечты“ Бирюлевской линии выполнены ограждающие конструкции котлована и завершается вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства», — передала слова Ефимова пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

    Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
    Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

    Ефимов сообщил, что в районе платформенного участка закончены монолитные работы. Метростроители залили лоток, сделали армирование платформы и установили путевые стены. В общей сложности уложено более 16,3 тысячи кубометров бетона, основные конструкции монолита готовы на 47%.

    Одновременно рабочие трудятся над сооружением вестибюлей № 1 и № 2 и подготовкой к обустройству верхнего строения пути по левому перегонному туннелю до станции «Кленовый бульвар». Подготовительные работы по правому уже завершились.

    Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
    Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

    Бирюлевская линия метро соединит бывшую промзону «ЗИЛ», ныне активно застраиваемую, с районами Западное и Восточное Бирюлево. Благодаря этому путь местных жителей до центра города сократится в 1,5 раза.

    «Остров Мечты» строится на юге Москвы между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком рядом с детским парком развлечений. Пассажиры смогут пересаживаться на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии метро.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции «Луганская».

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