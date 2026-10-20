Ефимов: началось строительство вестибюлей станции метро «Остров Мечты» в Москве
Строительство станции «Остров Мечты» будущей Бирюлевской линии метро идет полным ходом. Почти наполовину выполнены монолитные работы, началось обустройство вестибюлей. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«На строящейся станции метро „Остров Мечты“ Бирюлевской линии выполнены ограждающие конструкции котлована и завершается вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства», — передала слова Ефимова пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Ефимов сообщил, что в районе платформенного участка закончены монолитные работы. Метростроители залили лоток, сделали армирование платформы и установили путевые стены. В общей сложности уложено более 16,3 тысячи кубометров бетона, основные конструкции монолита готовы на 47%.
Одновременно рабочие трудятся над сооружением вестибюлей № 1 и № 2 и подготовкой к обустройству верхнего строения пути по левому перегонному туннелю до станции «Кленовый бульвар». Подготовительные работы по правому уже завершились.
Бирюлевская линия метро соединит бывшую промзону «ЗИЛ», ныне активно застраиваемую, с районами Западное и Восточное Бирюлево. Благодаря этому путь местных жителей до центра города сократится в 1,5 раза.
«Остров Мечты» строится на юге Москвы между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком рядом с детским парком развлечений. Пассажиры смогут пересаживаться на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии метро.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции «Луганская».