Ефимов: началось строительство вестибюлей станции метро «Остров Мечты» в Москве

Строительство станции «Остров Мечты» будущей Бирюлевской линии метро идет полным ходом. Почти наполовину выполнены монолитные работы, началось обустройство вестибюлей. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«На строящейся станции метро „Остров Мечты“ Бирюлевской линии выполнены ограждающие конструкции котлована и завершается вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства», — передала слова Ефимова пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Ефимов сообщил, что в районе платформенного участка закончены монолитные работы. Метростроители залили лоток, сделали армирование платформы и установили путевые стены. В общей сложности уложено более 16,3 тысячи кубометров бетона, основные конструкции монолита готовы на 47%.

Одновременно рабочие трудятся над сооружением вестибюлей № 1 и № 2 и подготовкой к обустройству верхнего строения пути по левому перегонному туннелю до станции «Кленовый бульвар». Подготовительные работы по правому уже завершились.