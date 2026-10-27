Диетолог Лебедева сообщила, что чайный гриб не продлевает жизнь, но замедляет старение

Чайный гриб не может продлить жизнь, однако способен замедлить старение. Об этом сообщила РИА Новости доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Утверждение, что чайный гриб напрямую продлевает жизнь исключительно за счет витаминов, является преувеличением, рассказала диетолог. По ее словам, ферментированный продукт комбуча содержит культуры необходимых бактерий и дрожжей, которые поддерживают здоровье микробиома кишечника, играющего ключевую роль в работе иммунитета, пишет Ura.ru.

Напиток богат полифенолами, защищающими клетки от свободных радикалов и замедляющими окислительный стресс, а также органическими кислотами. Диетолог подчеркнула, что рассматривать комбучу как значимый источник витаминов некорректно. Она служит лишь дополнением к рациону, а употреблять напиток следует умеренно, чтобы избежать проблем с пищеварением.