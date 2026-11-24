19 ноября глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов проинспектировал готовность систем водоснабжения к зимнему периоду. В ходе рабочей поездки он посетил водозаборный узел на улице Инженерная в Дмитрове.

Объект обеспечивает чистой водой порядка 30 тысяч жителей улиц Большевистская, Центральная, Инженерная, Подъячева, Минина, Космонавтов, а также Дмитровскую больницу. На узле работают шесть скважин и станция обезжелезивания. Особое внимание уделено надежности подачи ресурса: на случай отключения электроэнергии установлен дизельный генератор мощностью 700 кВт, который гарантирует бесперебойную работу системы.

В ходе осмотра Михаил Шувалов пообщался с сотрудниками водозаборного узла. Машинист насосных установок Любовь, работающая здесь с 2014 года, и начальник службы водозаборных узлов Дмитрова Светлана, трудящаяся с 1996 года, заверили руководителя муниципалитета, что оборудование функционирует в штатном режиме, без сбоев. Глава округа поблагодарил сотрудниц за ежедневный труд. Как сообщили в «Дмитровском водоканале», подготовка к осенне-зимнему периоду проведена основательно: заменено 58 пожарных гидрантов, 14 частотных преобразователей, промыты 11 резервуаров чистой воды. Задание по замене запорной арматуры перевыполнено — заменено 22 задвижки (183% от плана). На водозаборных узлах заменены 13 погружных насосов. Аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, что позволяет оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

«Проверил готовность водозаборного узла к работе в зимних условиях. Для нас принципиально важно, чтобы вода бесперебойно поступала и в дома жителей, и в социальные учреждения. Держу этот вопрос на контроле — ни один сигнал от жителей не останется без внимания», — отметил глава округа Михаил Шувалов. По итогам подготовки «Дмитровский водоканал» обеспечил выполнение плановых показателей.