Тренировку по оказанию реанимационной помощи провели в Петровской поликлинике
В Петровской поликлинике Наро-Фоминской больницы состоялось практическое занятие по оказанию экстренной медицинской помощи. Сотрудники учреждения отработали последовательность действий при остановке кровообращения и навыки сердечно-легочной реанимации, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
Тренировку провела врач-реаниматолог отделения реанимации в Апрелевке Анастасия Церковная.
«Сотрудники обучаются, чтобы быть готовыми к экстренным ситуациям и своевременно оказывать пациентам необходимую помощь», — отметила заведующий отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Наро-Фоминской больницы Анастасия Шарихина.
Такие занятия проходят в рамках подготовки больницы к сертификации системы менеджмента качества. Регулярные тренировки позволяют медикам совершенствовать профессиональные навыки и оперативно действовать в ситуациях, угрожающих жизни пациентов.