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    Финалисток первого регионального конкурса «Хозяйка села» наградили в Подмосковье

    Фото: пресс-служба Минсельхоза Московской области

    В Московской области подвели итоги первого конкурса «Хозяйка села», отметив женщин, которые развивают фермерство, предпринимательство, образование и общественную жизнь в сельских населённых пунктах. Организатором выступило региональное отделение «Союза женщин России» при поддержке профильных ведомств, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

    Финалисток наградили в основных категориях «Хозяйка села», «Хозяйка своего дела» и «Работаю на земле», а также в специальных номинациях, посвящённых молодым лидерам, материнству, патриотизму и общественной деятельности.

    «За каждой участницей конкурса — своя история, но всех их объединяет желание сделать жизнь вокруг лучше», — подчеркнула замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Людмила Лисятникова.

    Среди отмеченных участниц — староста деревни Воронки Красногорска Наталья Кленова, добивающаяся улучшения инфраструктуры; фермер Екатерина Селиванова из Клина, развивающая семейное хозяйство с козами и пасекой; и владелица мини-фермы «Сенежский олень» Лариса Демьяненко из Солнечногорского округа, которая поддерживает местные социальные и благотворительные проекты.

    Фото: пресс-служба Минсельхоза Московской области

    В числе финалисток также директор школы в Лаговском Алена Троянова, открывшая агротехнологический класс, и староста этой деревни Нина Печагина, много лет участвующая в общественной и ветеранской работе.

    Отдельно отметили многодетных предпринимательниц: Анжелу Домбровскую из Шаховской, развивающую фермерство и травничество, и Наталью Баландину из Дубны, основавшую домашнюю пекарню и поддерживающую участников СВО.

    В специальной номинации «Нежный бизнес» наградили Лию Муравьёву из Воскресенского округа за работу над благоустройством и развитием инфраструктуры села Константиново.

    Конкурс призван привлечь внимание к вкладу женщин, которые совмещают заботу о семье с развитием местного бизнеса, сохранением традиций и решением проблем сельских территорий.

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