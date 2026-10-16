Финалисток первого регионального конкурса «Хозяйка села» наградили в Подмосковье
В Московской области подвели итоги первого конкурса «Хозяйка села», отметив женщин, которые развивают фермерство, предпринимательство, образование и общественную жизнь в сельских населённых пунктах. Организатором выступило региональное отделение «Союза женщин России» при поддержке профильных ведомств, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Финалисток наградили в основных категориях «Хозяйка села», «Хозяйка своего дела» и «Работаю на земле», а также в специальных номинациях, посвящённых молодым лидерам, материнству, патриотизму и общественной деятельности.
«За каждой участницей конкурса — своя история, но всех их объединяет желание сделать жизнь вокруг лучше», — подчеркнула замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Людмила Лисятникова.
Среди отмеченных участниц — староста деревни Воронки Красногорска Наталья Кленова, добивающаяся улучшения инфраструктуры; фермер Екатерина Селиванова из Клина, развивающая семейное хозяйство с козами и пасекой; и владелица мини-фермы «Сенежский олень» Лариса Демьяненко из Солнечногорского округа, которая поддерживает местные социальные и благотворительные проекты.
В числе финалисток также директор школы в Лаговском Алена Троянова, открывшая агротехнологический класс, и староста этой деревни Нина Печагина, много лет участвующая в общественной и ветеранской работе.
Отдельно отметили многодетных предпринимательниц: Анжелу Домбровскую из Шаховской, развивающую фермерство и травничество, и Наталью Баландину из Дубны, основавшую домашнюю пекарню и поддерживающую участников СВО.
В специальной номинации «Нежный бизнес» наградили Лию Муравьёву из Воскресенского округа за работу над благоустройством и развитием инфраструктуры села Константиново.
Конкурс призван привлечь внимание к вкладу женщин, которые совмещают заботу о семье с развитием местного бизнеса, сохранением традиций и решением проблем сельских территорий.