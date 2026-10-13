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    Больницу в микрорайоне Трехгорка в Одинцове достроят в 2027 году

    Фото: REGIONS/Мария Шматкова

    В микрорайоне Трехгорка в Одинцове завершили возведение монолитного каркаса новой больницы. Сейчас строители строят стены и перегородки, сообщили в РИАМО.

    На площадке работают 30 человек и две единицы техники.

    По словам руководителя проекта Байрама Булбулова, кровельные работы начнут через неделю, а к концу ноября приступят к остеклению и отделке фасадов. Закрыть тепловой контур здания рассчитывают до конца декабря.

    Медучреждение объединит три корпуса разной этажности и сможет принимать до 500 посещений в сутки. Его оснастят аппаратами УЗИ и ЭКГ, рентген-комплексами и лабораторным оборудованием. Сдать больницу планируют во втором квартале будущего года.

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