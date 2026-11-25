В среду в Москве ожидается снежная и ветреная погода, столбики термометров покажут до -3 градусов. Об этом РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она объяснила, что сейчас на регион влияет балканский циклон, поэтому поднимается ветер.

«Снега будет меньше, то есть категория сильного снега уже не звучит в прогнозе», — отметила синоптик.

По ее словам, ожидается еще 1-3 миллиметра осадков. Днем температура в столице составит -1…-3 градуса, а в области — 0…-5. Позднякова добавила, что атмосферное давление установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее в столице зарегистрировали самую холодную ночь с начала осени. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на метеостанции ВДНХ к 7:00 температура достигла -1,1 градуса, в то время как рекордное минимальное значение на 1 ноября составило -0,8 градуса.