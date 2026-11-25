Городские службы Москвы продолжили ликвидацию последствий снегопада. Об этом сообщили в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

В ночные и утренние часы коммунальщики провели сплошное прометание проезжей части и тротуаров, а затем нанесли противогололедные средства. Эти действия будут повторять при каждом новом снегопаде.

Особое внимание уделили пешеходным зонам, подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Синоптики прогнозируют, что сильный снегопад продолжится и сегодня.

«Просим горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на личном транспорте», — призвали городские власти.

Во вторник в Подмосковье дорожные службы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. На дороги региона вышли более 410 единиц спецтехники и около 1000 рабочих.