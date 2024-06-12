Десятки праздничных мероприятий в День России провели в Химках

В городском округе Химки прошли многочисленные мероприятия в честь Дня России. Для местных жителей и гостей города провели музыкальные концерты, флешмобы, мастер-классы, квесты, викторины, а также тематические выставки.

Центром празднования стал парк имени Толстого, где прошли концерты симфонического оркестра «Золотой век» под руководством Ивана Власова, а всем гостям раздали флажки и ленты. Горожане могли стать участниками флешмоба «Моя Россия», посетить выставку «Подмосковная сторона» и насладиться уникальными блюдами в рамках акции «Кухни России». Для детей организовали зону аквагрима, где художники создавали яркие лицевые рисунки, а также яркая фотозона.

Праздничные мероприятия также проходили в парках «Дубки», Величко, «Подрезково» и «Экоберег». Там можно было принять участие в мастер-классах, посетить концерт «Просторы Родины», фотоакции и другие развлечения.

Напомним, что уже традиционно к празднованию Дня России по улицам Химок прошла автоколонна, украшенная российскими триколорами.