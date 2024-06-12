Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что Подмосковье — неотъемлемая часть великой страны, где воплощают в жизнь множество масштабных проектов.

«Но главное богатство Подмосковья — это его люди. Талантливые, неравнодушные, отзывчивые — вы настоящая гордость. И всех нас объединяет любовь к нашей стране», — написал он.

Воробьев отметил, что россияне искренне гордятся достижениями своей Родины, ее культурой, духовным наследием. Но сегодня как никогда важно поддерживать друг друга и быть вместе, чтобы добиться общих целей.

Губернатор пожелал всем жителям России здоровья и счастья.

«Пусть в каждой семье царят мир и согласие», — заключил он.

В Московской области День России отметят множеством праздничных концертов. Торжество начнется с исполнения государственного гимна, а затем пройдет торжественное шествие с флагом страны.

Ранее с праздником россиян поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о достижениях России за последние годы и отметил, что вызовы лишь делают ее сильнее.