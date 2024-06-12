Праздничный автопробег ко Дню России провели в Химках

В городском округе Химки в честь празднования Дня России провели автопробег. Каждый год десятки жителей Химок и активисты партии «Единая Россия» присоединяются к этому праздничному мероприятию.

Колонна автомобилей начала свой путь от здания «Арены Химки» и завершила его в Долгопрудном. Там участники мероприятия присоединились к масштабному флешмобу в поддержку военнослужащих.

Депутат Валентин Герасимов отметил, что День России — это праздник сильного и непоколебимого народа.

Жительница Химок Ирина Свентэк рассказала, что участвует в автопробеге каждый год. Это замечательное событие, которое объединяет людей различных возрастов и профессий.

Напомним, что День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день во всех парках и скверах округа организуют большую развлекательную программу. С утра до позднего вечера для жителей Химок выступают артисты и участники творческих коллективов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди — настоящая гордость региона и страны.

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