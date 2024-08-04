Чемпионат, дегустации и скидки. Чем радует гостей третий день «Сырного фестиваля» в Истре

Появились фото с третьего дня «Сырного фестиваля» в Истре

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Совсем скоро «Сырный фестиваль» завершится в Истре. Жители и гости Подмосковья могут попробовать и приобрести натуральную продукцию от фермеров из более чем 50 регионов России. Причем сегодня это можно сделать со скидкой.

«Сырный фестиваль» стал одним из самых крупных гастрономических событий Московской области. В заключительный день фермеры продолжают радовать гостей продукцией.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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В заключительный день ажиотаж не спадает. Посетителей много, как и в первые два дня. Многие приезжают с детьми. Для самых маленьких организаторы предусмотрели развлечения.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Главным событием на площадке стал «Сырный чемпионат России», в котором принимают участие около 150 конкурсантов. Чтобы определить победителя, привлекли международных экспертов из Швейцарии, Германии, Франции и Италии.

Фото: Телеканал «360»

Всего на фестиваль приехали около 300 фермеров. Продукцию Подмосковья представляют 97 человек. Организаторы также подготовили отдельный шатер, где можно попробовать вина, произведенные в России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Добраться до фестиваля можно на бесплатных автобусах, которые следуют от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до площадки и обратно.

Гастрономическое событие проводится при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Накануне он посетил мероприятие и обсудил с фермерами самые актуальные вопросы и меры поддержки.

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